Italien holt Kunstschätze im Millionenwert aus USA zurück

Die italienische Polizei hat rund 200 Kunstschätze im Wert von geschätzt zehn Mio. Euro in den USA ausfindig gemacht. Es handle sich um antike Skulpturen, Amphoren, Vasen und Terrakotta-Büsten, erklärten die Carabinieri in Rom. „Die Ermittler haben die Kette von illegalen Ausgrabungen über Kunsthändler bis zu den US-Museen, Auktionshäusern, Kunstgalerien und privaten Sammlungen rekonstruiert“, sagte Roberto Riccardi, Kommandant der Carabinieri-Einheit für den Kulturschutz.

Die Gegenstände stammen den Ermittlern zufolge unter anderem aus der Römer- und Etruskerzeit. 160 davon seien zurück nach Italien gebracht worden, der Rest bleibe zunächst im italienischen Generalkonsulat in New York. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sprach von einer „außergewöhnlichen Rückholung“. Die Gegenstände kehrten wieder an ihren Herkunftsort zurück. Die Carabinieri hatten mit den Behörden in den USA zusammengearbeitet. Unter dem Vorsitz Italiens hatten sich die Staaten der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen (G20) Ende Juli darauf verständigt, illegalen Kunsthandel stärker zu verfolgen.