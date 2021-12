Verwirrung um Durchreise von Briten durch Frankreich

Wegen der verschärften französischen Regelung zur Durchreise für Nicht-EU-Bürger herrscht Verwirrung, ob Briten mit Wohnsitz in der EU davon betroffen sind. Die Aufregung wurde durch einen Tweet des Unternehmens Eurotunnel ausgelöst, der am späten Mittwochabend mitteilte, Briten mit Wohnsitz in einem EU-Land außerhalb Frankreichs dürften nicht mehr mit dem Zug unter dem Ärmelkanal nach Frankreich einreisen. London fordert von Paris eine Klarstellung.