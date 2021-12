Biden und Putin telefonieren angesichts Ukraine-Spannungen

US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Donnerstagnachmittag ihr zweites Telefonat in diesem Monat begonnen. Dabei standen die zunehmenden Spannungen in der Ukraine ganz oben auf der Agenda. Das von Putin gewünschte Gespräch startete um 15.35 Uhr (21.35 MEZ), wie US-Beamte laut Nachrichtenagentur Reuters mitteilten. Der Westen ist besorgt, weil Russland Zehntausende Soldaten in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat.