Diskussion über Lockerung der Quarantäneregelung

Auch in Österreich wird angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante über die - in einigen Ländern schon umgesetzte- Lockerung der Quarantäneregeln diskutiert. Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich würde die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) spricht sich deshalb für eine Verkürzung der Absonderung aus. Das Gesundheitsministerium prüft bereits eine Lockerung.

Eine solche müsste „in einem gesamtstufenhaften Vorgehen stimmig sein“ und „das ist durchaus vorstellbar“, sagte Katharina Reich, die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit Donnerstag in der „ZiB 1“. Mitte Dezember, mit dem Auftauchen der neuen Variante, wurden die Regeln verschärft - und per 19. Dezember dann wieder die Dauer verkürzt: Seither muss man nach Kontakt mit einem Omikron-Infizierten wieder nur mehr zehn Tage in Quarantäne, nach fünf Tagen ist ein Freitesten möglich. Allerdings gelten nach wie vor auch Geimpfte und Genesene als K1-Person, müssen also in Absonderung. Dies ist bei den bisherigen Corona-Varianten nicht der Fall, da können diese auch als „K2“ eingestuft werden und müssen sich damit nicht absondern.