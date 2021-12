Irak: Keine US-Kampftruppen mehr im Land

Wie angekündigt ist der Kampfeinsatz der von den USA angeführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak mit dem Jahresende 2021 beendet. „Es befinden sich keine weiteren ausländischen Kampftruppen auf irakischem Boden“, teilte die Regierung in Bagdad am Freitag mit. Die Aufgabe der internationalen Anti-IS-Koalition sei nun wie vereinbart, irakische Sicherheitskräfte zu beraten und zu unterstützen.

Die ausländischen Truppen hätten all ihre Kräfte abgezogen und ihre Ausrüstung außer Landes gebracht, hieß es in Bagdad. Der Kampfeinsatz sei beendet, bestätigte die Koalition bei Twitter. Die Soldaten seien in beratender Funktion jetzt lediglich „als eingeladene Gäste der Republik Irak“ im Land. Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi hatte den Anführern der Koalition und den beteiligten Partnern schon vor einigen Tagen für den Kampf gegen den IS gedankt. „Unsere Sicherheitskräfte stehen bereit, um unser Volk zu verteidigen.“