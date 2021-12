Skispringerin Kramer nach vier Siegen zu Silvester Zweite

Die Siegesserie von Skispringerin Sara Marita Kramer ist nach der kurzen Weihnachtspause in Ljubno gerissen. Die Salzburgerin musste sich am Silvestertag nach vier Erfolgen in Serie als Zweite aber nur der Slowenin Nika Kriznar geschlagen geben. Im achten Saisonbewerb war es ihr siebenter Podestplatz. Bereits am Neujahrstag kann die 20-Jährige zurückschlagen und ihre überlegene Weltcupgesamtführung noch weiter ausbauen.