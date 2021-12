Schönborn sieht Gründe für Zuversicht und Hoffnung

Trotz der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie gebe es gute Gründe, mit Zuversicht und Hoffnung in das Neue Jahr zu gehen. Diese Überzeugung hat der römisch-katholische Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, in das Zentrum seiner Silvesteransprache gestellt, die am Freitagabend auf ORF 2 gesendet wurde. Dabei unterstrich er laut Kathpress sein begründetes Vertrauen in die Natur, die Wissenschaft und die Güte der Menschen.