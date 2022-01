Vier Podestplätze für Österreichs Rodler in Winterberg

Der Neujahrstag hat für die österreichischen Rodler in Winterberg vier Weltcup-Podestplätze gebracht. Nico Gleirscher fuhr hinter dem Deutschen Johannes Ludwig auf Platz zwei, als Dritter kam auch Wolfgang Kindl auf das Stockerl. Im Doppelsitzer landeten Thomas Steu/Lorenz Koller und Yannick Müller/Armin Frauscher nach Stürzen der zwischenführenden Toni Eggert/Sascha Benecken und Andris und Juris Sics ebenfalls auf den Rängen zwei und drei.

Den nach Lauf eins auf Platz vier gelegenen Altenberg- und Innsbruck-Sieger Steu/Koller fehlten nur 0,041 Sekunden auf die deutschen Olympiasieger Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt. Das ÖRV-Paradedoppel trotzte einmal mehr der Fußverletzung von Steu und kam auch im fünften absolvierten Rennen der Saison aufs Stockerl. „Das Resultat ist glücklich zustande gekommen, im Normalfall wäre es heute mit dem Podest knapp geworden. Der erste Lauf war richtig schlecht, der zweite bis zum Labyrinth okay, dann haben wir zweimal quergestellt. Im Vergleich zur Performance in der Bahn war es am Start dafür wieder richtig gut“, analysierte Steu.