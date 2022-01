Hintergründe zu tödlichem Pyro-Unfall in NÖ werden ermittelt

Nach dem tödlichen Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) sind am Sonntag Befragungen mehrerer Zeugen auf dem Programm der Ermittler gestanden. Die Hintergründe des Vorfalls, bei dem ein 23-Jähriger ums Leben gekommen war, waren Polizeiangaben zufolge vorerst weiter nicht restlos geklärt. Im Spiel waren sogenannte Kugelbomben, Feuerwerkskörper der Kategorie F4.