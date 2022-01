Afghanistan entsorgt 3.000 Liter Alkohol in Kanal

Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes haben rund 3.000 Liter Alkohol in einem Kanal in Kabul entsorgt. Die Fässer mit dem geschmuggelten Alkohol seien im Zuge einer Razzia in der Hauptstadt beschlagnahmt worden, teilte der Geheimdienst am Sonntag auf Twitter mit. Drei Männer wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Die Taliban gehen seit ihrer Machtübernahme hart gegen den verbotenen Verkauf von Alkohol vor.