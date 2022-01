Siege für Großbritannien, Russland, Australien beim ATP Cup

Die deutschen Tennis-Männer um Olympiasieger Alexander Zverev sind mit einer Niederlage in den ATP Cup gestartet. Im entscheidenden Doppel gegen die Briten unterlagen Zverev und Kevin Krawietz am Sonntag in Sydney 3:6,4:6 gegen Jamie Murray/Daniel Evans. Damit endete das Auftaktduell mit 1:2. Die USA setzte sich klar mit 3:0 gegen Kanada durch, in einem umkämpften Duell gewann Russland mit 2:1 gegen Frankreich, Italien unterlag Australien 1:2.