Südafrikanisches Parlament durch Feuer komplett zerstört

Das südafrikanische Parlament in Kapstadt ist durch ein Feuer komplett zerstört worden. Der Sitz der Abgeordneten sei durch die seit dem Morgen wütenden Flammen „komplett verbrannt“, sagte am Sonntagnachmittag ein Parlamentssprecher. Das Feuer sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Nach Angaben von Präsident Cyril Ramaphosa wurde eine Person festgenommen und befragt.

Die Rettungskräfte riegelten die Straßen des Viertels rasch ab. Die Absperrungen reichten bis in die Nähe der Kathedrale, in der am Vortag die Trauerfeier für den Friedensnobelpreisträger und Bischof Desmond Tutu stattgefunden hatte und in der Tutu am frühen Sonntagmorgen in einer Urne beigesetzt wurde.