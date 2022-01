Schwere Schäden nach Großbrand in Südafrikas Parlament

Nach einem Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude am Neujahrswochenende werden riesige Kosten für einen Wiederaufbau des historischen Gebäudes erwartet. „Wir werden mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Rand benötigen“, sagte Kapstadts Sicherheitsbeauftragter Jean-Pierre Smith dem Nachrichtensender eNCA. Dies entspräche auch mehreren hundert Millionen Euro. Montagfrüh wurde bezüglich des Feuers Entwarnung gegeben, es sei unter Kontrolle.

In der Touristenmetropole Kapstadt hatten mehr als 70 Feuerwehrleute am Wochenende stundenlang versucht, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Flammen haben nach Angaben eines Parlamentssprechers auch die Kammer zerstört, in der die Nationalversammlung tagt. Das Feuer war zunächst an der Rückseite des Gebäudekomplexes ausgebrochen, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, wie die zuständige Ministerin Patricia de Lille berichtete.