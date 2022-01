Mehrere hundert Kilo Lebensmittel auf A21 beschlagnahmt

Je 420 Kilo Fleisch und Gemüse wollte der rumänische Lenker eines Transporters aus Moldawien in die EU schmuggeln. Er flog bei einer Routinekontrolle auf der A21 bei Alland (Bezirk Baden) auf, berichtete das Finanzministerium am Montag. Die Lebensmittel wurden aus Sicherheitsgründen vernichtet. Der Mann am Steuer des Fahrzeugs muss 3.560 Euro an Gebühren und Strafen zahlen.