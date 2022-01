Ankündigung Zadics zu Korruptionsstrafrecht wird begrüßt

Die Initiatoren des Rechtstaat- & Anti-Korruptionsvolksbegehren haben die von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) für das erste Quartal dieses Jahres in Aussicht gestellte Reform des Korruptionsstrafrechts begrüßt. Den Gesetzeswerdungsprozess wolle man aber genau beobachten, hieß es in einer Aussendung am Montag. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim wiederum ist die Ankündigung zu wenig - „es braucht endlich Taten“, verlangte die rote Nationalratsabgeordnete.

Mehr Geschwindigkeit in der Korruptionsbekämpfung forderte SPÖ-Justizsprecherin Yildirim am Montag. Zadić habe wiederholt Reformen angekündigt, ohne Gesetzesentwürfe vorzulegen. „Die Korruption ist in Österreich ein drängendes Problem, gegen das wir endlich mit Konsequenz und auch mehr Tempo vorgehen müssen.“ Der Kuschelkurs der türkis-grünen Bundesregierung könne nicht darüber hinwegtäuschen, „dass die ÖVP offensichtlich ein Korruptionsproblem hat“, so Yildirim, die die notwendigen Ressourcen für die Justiz verlangte.