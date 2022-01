OGH bestätigte Schuldspruch für Mord an Tschetschenen in NÖ

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat kurz vor Weihnachten in nicht öffentlicher Sitzung den Schuldspruch wegen Mordes für einen 48-jährigen Tschetschenen bestätigt, der am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) einen 43 Jahre alten Landsmann - einen Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow - erschossen hatte. Die gegen das Urteil das Landesgerichts Korneuburg vorgebrachte Nichtigkeitsbeschwerde des Schützen wurde laut RIS zurückgewiesen.