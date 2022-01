Warner erwirbt Bowies Gesamtwerk um 250 Mio. Dollar

Der US-Musikverlag Warner Chappell Music hat die weltweiten Rechte am gesamten Werk der 2016 gestorbenen britischen Poplegende David Bowie gekauft. Berichten zufolge soll es sich um einen 250 Millionen Dollar (rund 220 Millionen Euro) schweren Deal handeln. „Wir sind wirklich erfreut, dass David Bowies musikalisches Werk nun in den fähigen Händen von Warner Chappell Music Publishing ist“, sagte der mit der Nachlassverwaltung beauftragte Rechtsanwalt der BBC zufolge.

Die Rechte an den Aufnahmen seiner Musik seit 1968 lagen bereits beim Musiklabel Warner Music. Damit sei nun das gesamte Werk des Künstlers bei der Warner Music Group beheimatet, zitierte die BBC am Montag eine Mitteilung des Konzerns. Auch Bob Dylan, Bruce Springsteen und Paul Simon hatten kürzlich mit millionenschweren Deals zu den Rechten an ihren Werken Schlagzeilen gemacht.