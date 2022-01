Deutsche besiegten bei ATP Cup USA

Deutschland und Italien haben am Dienstag beim ATP Cup in Sydney ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Die von Olympiasieger Alexander Zverev angeführten Deutschen bezwangen in Gruppe C die USA mit 2:1, wobei der Erfolg nach den Siegen von Jan-Lennard Struff über John Isner und Zverev über Taylor Fritz bereits feststand. Italien ließ in Gruppe B mit Matteo Berrettini und Jannik Sinner den Franzosen beim 3:0 keine Chance. Frankreich kann nicht mehr aufsteigen.

In Melbourne ist die frühere Weltranglisten-Erste Naomi Osaka nach viermonatiger Pause ein erfolgreicher Einstand in die neue Saison gelungen. Die Japanerin gewann ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Melbourne am Dienstag 6:4,3:6,6:3 gegen die Französin Alizé Cornet. Osaka hatte nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open Anfang September die vergangene Saison vorzeitig beendet. Auch bei den Olympischen Spielen zuvor in Tokio war die 24-Jährige frühzeitig ausgeschieden. In der Weltrangliste belegt Osaka derzeit nur noch Rang 13.