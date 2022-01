Südafrikas Nationalversammlung nach Feuer komplett zerstört

Das Flammeninferno in Südafrikas Parlamentsgebäude hat unter anderem den Sitzungssaal der Nationalversammlung vernichtet. „Die neue Nationalversammlung ist von oben bis unten komplett zerstört; der Aufwand für einen Wiederaufbau wird enorm sein“, sagte Feuerwehroffizier Ian Schnetler am Dienstag vor dem Gebäude in Kapstadt. In dem Trakt würden noch einige potenzielle Glutnester beobachtet so dass die Ruine für Ermittler voraussichtlich am Nachmittag freigegeben werden könnte.