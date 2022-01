Walkner holt bei Dakar auf und ist nun Gesamt-Dritter

Matthias Walkner hat am Dienstag auf der wegen Regens auf 270 km verkürzten, dritten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien in der Gesamtwertung weiter Boden gut gemacht. In der Tageswertung nur Zehnter holte der Salzburger aber weiter auf und ist nun Dritter. Der Rückstand auf den britischen Leader Sam Sunderland (GasGas) beträgt nur eineinhalb Minuten.