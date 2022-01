Papst beklagt Corona-Impfstoffmangel in ärmeren Ländern

Papst Franziskus hat den Impfstoffmangel in ärmeren Ländern beklagt. „Es gibt noch viel zu tun und in einigen Ländern bleibt eine angemessene Behandlung ein Luxus. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass in den ärmsten Ländern kaum Impfstoffe gegen das Covid-19 zur Verfügung stehen, aber noch mehr daran, dass Krankheiten, für die viel einfachere Medikamente erforderlich sind, nicht behandelt werden können“, so der Papst in seiner Botschaft zum 30. Welttag der Kranken.

„Wenn der Mensch durch Krankheit Gebrechlichkeit und Leiden am eigenen Leib erfährt, wird auch sein Herz schwerer, die Angst wächst, die Fragen mehren sich, die Frage nach dem Sinn für alles, was geschieht, wird dringlicher. Wie könnten wir in diesem Zusammenhang nicht an die vielen kranken Menschen denken, die in dieser Zeit der Pandemie die letzte Strecke ihres Lebens in der Einsamkeit einer Intensivstation verbracht haben, zwar von großzügigem medizinischem Personal betreut, aber weit weg von ihren Liebsten und den wichtigsten Menschen in ihrem irdischen Leben?“, fragte der Papst.