Starker Schneefall legt Verkehr in Kärnten lahm

Starker Schneefall hat in weiten Teilen Kärntens den Straßen- und Bahnverkehr lahmgelegt. Wie Ö3 Donnerstagfrüh berichtete, waren gleich drei Bahnstrecken wegen umgestürzter Bäume gesperrt, darunter die Karawankenbahn zwischen Villach und Rosenbach. Besonders betroffen war das Gailtal. Die Gailtalbahn war zwischen Arnoldstein und Hermagor gesperrt, die Gailtal Straße (B111) zwischen St. Stefan und Nötsch. Durch die Schnee-Zwischenfälle waren rund 20.000 Haushalte ohne Strom.

Schließlich war auch die Ossiachersee-Bahnstrecke zwischen Ossiach und Sattendorf unterbrochen. Die Herstellung von Schienenersatzverkehr dauere noch an, hieß es. Laut dem Radiosender waren seit Mittwoch enorme Schneemengen in dem südlichen Bundesland gefallen, am Loiblpass seien 41 Zentimeter Neuschnee gemessen worden.