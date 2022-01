Lindner für maßvolle Kontaktbeschränkungen in Deutschland

FDP-Chef Christian Lindner hat sich mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante für maßvolle Kontaktbeschränkungen in Deutschland ausgesprochen. Es müsse alles getan werden, um die Schließung von Schulen und Betrieben zu verhindern, so der deutsche Finanzminister am Donnerstag am Rande der traditionellen Dreikönigskundgebung der Liberalen in Stuttgart. FDP-Justizminister Marco Buschmann sagte im TV, dass die Bundesregierung bei der Impfpflicht nicht auf Zeit spiele.

Buschmann könnte sich vorstellen, dass der Deutsche Bundestag zunächst in einer Orientierungsdebatte die Argumente für eine allgemeine Corona-Impfpflicht abwägt, ohne dabei über einen konkreten Gesetzesentwurf zu sprechen. „Das hat aber das Parlament in der Hand, aber das könnte sehr schnell und sehr früh stattfinden“, erklärte Buschmann am Donnerstag in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Derzeit liegt in der Debatte nur ein ablehnender Antrag von Teilen der FDP-Fraktion vor. Auf die Frage, ob die Bundesregierung bei dem Thema derzeit auf Zeit spiele, sagte Buschmann: „Nein, sondern es ist ja ein ganz besonderes Thema.“ Die Debatte treibe die Menschen um, Anträge von Parlamentariern seien in Arbeit. „Ob die dann bis nächste Woche schon final vorliegen, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, denn es ist wie gesagt ja ein Verfahren, wo das Parlament im Pilotensessel sitzt.“