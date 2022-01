Wertvolles Gebetbuch in holländischer TV-Sendung entdeckt

Ein Gebetbuch, das am Mittwochabend in der niederländischen Fernsehsendung „Zwischen Kunst und Kitsch“ angeboten wurde, entpuppt sich laut „Kathpress“ als weit kostbarer als von der Besitzerin gedacht. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Stundenbuch von 1488, das rund 100.000 Euro wert ist, wie das „Nederlandsdagblad“ am Donnerstag berichtet.