98.000 Kinder in Peru durch Covid-19 Halbwaisen oder Waisen

Durch Corona-Infektionen sind in Peru zigtausende Kinder zu Halbwaisen oder Waisen geworden: Fast 98.000 Kinder hätten durch Covid-19 mindestens einen Elternteil oder anderen Sorgeberechtigten verloren, teilte die Regierung in Lima am Donnerstag (Ortszeit) mit. „Wir halten einen traurigen Rekord als Land mit der größten Anzahl an Kindern, die einen Vater oder eine Mutter verloren haben“, erklärte die peruanische Frauenministerin Anahí Durand.