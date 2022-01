Kanada folgt Spanien ins Finale des ATP Cups

Kanadas Tennis-Herren haben beim ATP Cup in Sydney das Endspiel erreicht. Die Kanadier setzten sich am Samstag im Halbfinale gegen Titelverteidiger Russland mit 2:1 durch und treffen am Sonntag (7.30 Uhr MEZ) im Finale auf Spanien. Die Spanier hatten am Freitag Polen ebenfalls mit 2:1 besiegt.