Viertplatzierte Truppe in Kranjska Gora in Lauerstellung

Die momentan formstärksten Riesentorlauf-Spezialistinnen sind auch im ersten Durchgang in Kranjska Gora die schnellsten Zeiten gefahren. Die Schwedin Sara Hector führte am Samstag mit 0,08 Sekunden Vorsprung auf Tessa Worley aus Frankreich. Hinter der Italienerin Marta Bassino (+0,23) lag Katharina Truppe als Vierte (0,76) im vorletzten Riesentorlauf vor den Olympischen Spielen in Lauerstellung auf das Podest.