Schneefall forderte 20 Tote in Urlaubsort in Pakistan

Nach einem heftigen Wintereinbruch sind in einem beliebten Bergresort im Norden Pakistans mindestens 21 Urlauber ums Leben gekommen. Dies teilte der Zivilschutz am Samstag mit. Unter den Toten, den Angaben zufolge alles Einheimische, waren etliche Frauen und Kinder. Auch ein Polizist, der in der Kleinstadt Murree Urlaub machte, kam mit seiner Frau und seinen sechs Kindern ums Leben.