Schwere Unruhen in Parteizentrale der Opposition in Albanien

In Albaniens Hauptstadt Tirana ist es am Samstag zu schweren Unruhen im Hauptquartier der konservativen Oppositionspartei PD (Demokratische Partei) gekommen. Tausende Anhänger des ehemaligen albanischen Präsidenten und Ministerpräsidenten Sali Berisha belagerten das Gebäude, schlugen das Tor ein und drangen in das Gebäude ein. Nach Angaben des albanischen TV-Senders News.24 gelang es den Protestierenden, in den ersten Stock vorzudringen.