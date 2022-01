Sechs Corona-Fälle bei Salzburg - Trainingslager abgesagt

Die derzeitige Corona-Welle macht auch vor Fußball-Meister Red Bull Salzburg nicht halt. Der Bundesligist-Tabellenführer gab am Samstag vor dem Trainingsauftakt bekannt, dass sechs Spieler positive Coronatests abgegeben haben. Die Athleten befinden sich in Quarantäne und weisen demnach keine bzw. milde Symptome auf. Corona-bedingt verzichtet die Truppe von Trainer Matthias Jaissle nun auf das ursprünglich vom 15. bis 22. Jänner geplante Trainingslager in Marbella in Spanien.