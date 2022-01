Lamparter feiert in Val di Fiemme ersten Weltcupsieg

Johannes Lamparter hat im Weltcup der Nordischen Kombination seinen ersten Sieg gefeiert. Der Weltmeister gewann am Samstag in Val di Fiemme das erste von zwei Einzelrennen in Abwesenheit des norwegischen Weltcup-Dominators Jarl Magnus Riiber. Lamparter verwies die Deutschen Vinzenz Geiger (+16,5 Sek.) und Eric Frenzel (+16,7) auf die Plätze zwei und drei. Mario Seidl belegte als zweitbester ÖSV-Athlet Rang sechs (+30,7). Lisa Hirner wurde bei den Frauen Dritte.

Nach zwei WM-Titeln (Team-Sprint und Großschanzen-Einzel 2021 in Oberstdorf) reüssierte der hoch talentierte Lamparter nun auch im Weltcup. Den Grundstein dafür legte der Tiroler bereits im Springen von der Normalschanze: Durch die Tageshöchstweite von 105,5 Metern ging der 20-Jährige mit 14 Sekunden Vorsprung auf Frenzel in die Loipe und ließ sich diesen bei kalten Bedingungen im 10-Kilometer-Langlauf nicht mehr nehmen.

„Es ist unglaublich, so einen Tag wie heute werde ich sicher nicht vergessen. Auf der Schanze habe ich schon eine Topleistung gezeigt, das Rennen war dann einfach nur hart für mich“, erzählte Lamparter im Ziel. Im Langlauf trat er die Flucht nach vorne an und hielt erfolgreich die Verfolgergruppe auf Distanz. „Ich wusste nie, ob es sich mit dem Vorsprung ausgeht oder nicht. Alles in allem einfach genial, vor allem weil meine Sprungform nach der Ramsau nicht gut war und ich über die Feiertage richtig hart daran gearbeitet habe. Wie man heute sieht, habe ich die Pause gut nützen können und bin jetzt überglücklich, dass es heute mit meinem ersten Weltcupsieg geklappt hat.“

Eine starke Platzierung schaffte auch Seidl, der - als Sprung-Vierter - im Zielsprint hauchdünn den fünften Platz verpasste. Ebenfalls einen Top-Ten-Platz erreichte Martin Fritz, der mit der zweitbesten Laufzeit in der Loipe zehn Ränge gut machte und Neunter wurde. Der zuletzt verkühlte Lukas Greiderer kam auf Rang elf, mit Stefan Rettenegger auf Platz 15 kombinierten sich insgesamt gleich fünf ÖSV-Athleten in die Top 15. Franz-Josef Rehrl belegte bei seinem Comeback nach einer Corona-Infektion Platz 26. Am Sonntag findet in Val di Fiemme ein weiterer Einzelbewerb von der Normalschanze statt.

Der Frauen-Weltcup bleibt auch im neuen Jahr fest in der Hand der Norwegerin Gyda Westvold Hansen. Die 19-jährige Weltmeisterin feierte am Samstag im sechsten Saisonbewerb den ebensovielten Sieg. Die Steirerin Lisa Hirner platzierte sich zum zweiten Mal auf dem dritten Rang, sie behielt im Massenstartbewerb im abschließenden Springen ihre Position und lag nur 1,1 Punkte hinter der zweitplatzierten Japanerin Anju Nakamura.