Holdener führt im Weichschnee von Kranjska Gora

Wendy Holdener vor Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin lautet der Zwischenstand nach dem ersten Slalom-Durchgang der alpinen Ski-Frauen in Kranjska Gora. Beste Österreicherin war vorerst Katharina Liensberger (+0,85) als Fünfte, der Vorarlbergerin fehlten sechs Zehntel auf Shiffrin bzw. das Stockerl. Mit Katharina Truppe (9.), Katharina Gallhuber (12.) und Katharina Huber (13.) lagen drei weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top-15.

Die vierfache Slalom-Saisonsiegerin aus der Slowakei war dann auf dem von ihrem Trainer Mauro Pini gesteckten Lauf 0,08 Sekunden langsamer als die Schweizerin Holdener, die in ihrem 100. Weltcup-Slalom ein weiteres Mal auf ihren ersten Torlauf-Sieg losgeht. Sie hatte an der Piste wenig zu beklagen. „Weil der Grip so gut war, war es für mich nicht so ein Problem.“