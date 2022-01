Trauer in New York nach schwerem Wohnhausbrand mit 19 Toten

New York trauert um die Opfer eines verheerenden Brandes im Stadtteil Bronx. Die Flaggen sollten bis Mittwochabend auf Halbmast bleiben, hieß es in einem Tweet des Büros von Bürgermeister Eric Adams. Dieser sagte den Opfern des Brandes nach Angaben der Zeitung „New York Times“ Unterstützung zu. Mindestens 19 Menschen waren bei dem schweren Brand am Sonntag gestorben - unter ihnen neun Kinder.

„Das Feuer hat sich in der Wohnung ausgebreitet, die sich über zwei Etagen erstreckt“, sagte Nigro. Zudem habe die Tür des Apartments im unteren Teil des Gebäudes offen gestanden, so dass sich tödlicher Rauch im gesamten 19-stöckigen Gebäude habe ausbreiten können. Die Menschen seien in ihren Wohnungen oder im Treppenhaus von Rauch eingeschlossen gewesen. Auf jeder Etage entdeckten die Feuerwehrleute Opfer, viele davon mit schweren Rauchvergiftungen.

Es war einer der schlimmsten Brände in der jüngeren Geschichte von New York. 1990 kamen 87 Menschen durch ein Feuer in den „Happy Land Social Club“ in der Bronx ums Leben, das Feuer wurde auf Brandstiftung zurückgeführt. Erst am Mittwoch waren bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Das Feuer brach im mittleren Geschoß eines dreistöckigen Wohnhauses aus.