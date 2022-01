Vermutlichem Killer 50.000 Euro angeboten - Prozess in Wien

Weil er einem vermeintlichen Killer 50.000 Euro für einen Bombenanschlag auf einen tschetschenisch-stämmigen Video-Blogger angeboten haben soll, ist ein 52-jähriger Mann im vergangenen Mai in Wien festgenommen worden. Am Dienstag musste er sich wegen versuchter Bestimmung zum Mord vor Geschworenen am Landesgericht verantworten. Der Angeklagte und sein Verteidiger Peter Philipp beteuerten, die Gespräche mit dem vermeintlichen Mörder seien nicht ernst gemeint gewesen.

Laut Anklage war der 52-Jährige auf Blutrache aus, um die Familienehre wiederherzustellen. In der tschetschenischen Community dürfte sich das herumgesprochen haben. Jedenfalls geriet der zutiefst verletzte Tschetschene im April 2021 an einen Mann, den er als Killer ansah und bei dem er einen Anschlag auf den Blogger bestellt haben soll. In Wahrheit handelte es sich dabei um einen verdeckten Ermittler der slowakischen Polizei, der sich mit seinen österreichischen Kollegen kurzgeschlossen hatte. Diesem erteilte der Angeklagte via WhatsApp und bei zwei Treffen auf einem Supermarkt-Parkplatz genaue Anweisungen, was mit dem Blogger zu geschehen habe. Der 52-Jährige wünschte sich das Anbringen einer Sprengsatzes am Pkw des Bloggers, die Explosion sollte diesem „den Kopf abreißen“, aber sonst keine Menschen verletzen.