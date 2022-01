Pkw-Lenkerin in Kärnten bei doppeltem Zusammenstoß getötet

Der Zusammenstoß mit einem Traktor hat am Montagabend in Villach eine 24-jährige Pkw-Lenkerin das Leben gekostet. Ein 18-jähriger Einheimischer fuhr laut Polizei bei Grünlicht mit dem Traktor, der vorne eine Schneefräse montiert hatte, in eine Kreuzung ein. Dabei stieß er gegen das von rechts kommende Auto der 24-Jährigen. Sie wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie auch noch mit dem Pkw einer Frau aus Feldkirchen zusammenstieß.