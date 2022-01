Vermeintlich gesunde Smoothies als Zuckerbomben enttarnt

Püriertes Obst und Gemüse klingt gut, doch wie gesund ein fertig gemixter roter Smoothie aus der Flasche wirklich ist, zeigt sich erst auf den zweiten Blick. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 20 solcher Produkte in etlichen Geschmacksrichtungen untersucht und dabei rund zwei Drittel als Zuckerbomben mit mehr als der Hälfte des Tagesbedarfs entlarvt. Das berichtete die Interessenvertretung in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) setzt für einen guten Smoothie einen Anteil von mindestens 50 Prozent an „ganzem“ Obst oder Gemüse als stückige Bestandteile oder Pürees voraus. Im Test enthielt einer der günstigsten Smoothies den mit 71 Prozent größten Anteil an Fruchtpüree bzw. -mark, während im teuersten Drink nur 49 Prozent davon steckten.

Am wenigsten Frucht enthielt mit 27,8 Prozent ein Produkt, dem Süßkartoffelextrakt beigemengt war, und das - wie ein weiteres - mit „den DGE-Empfehlungen wenig entsprechend“ beurteilt wurde. Drei Smoothies entsprachen den Empfehlungen nur „mäßig“, fünf „bedingt“ und zehn waren einwandfrei. Laut den DGE-Empfehlungen sollten in den Smoothies keine Zusätze wie Zucker, Aromen, Lebensmittelzusatzstoffe oder isolierte Nährstoffe zu finden sein.

Zucker ist in den Mischungen immer enthalten, auch wenn keiner zugesetzt wird, kommen rund 23 bis 32,5 Gramm fruchteigener Zucker vor. Das ist laut den Experten nicht wenig, bedenkt man die WHO-Empfehlung von maximal zehn Prozent der Gesamtenergiezufuhr, was bei 2.000 Kilokalorien am Tag maximal 50 Gramm Zucker bedeute. Zwei von drei Testprodukten enthielten mehr als die Hälfte der Tagesdosis Zucker. So gesehen sollten Smoothies nur gelegentlich eine Portion Obst oder Gemüse am Tag ersetzen.