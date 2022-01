Demir-Rückkehr zu Rapid offenbar konkreter

Das Rätselraten um die Zukunft von Yusuf Demir geht weiter, ein Ende scheint aber in Sicht. Aus Katalonien hieß es am Dienstagabend, dass die Rapid-Leihgabe in Diensten des FC Barcelona bereits wieder nach Wien abgereist sei. Demir wolle künftig wieder bei Rapid trainieren und spielen, schrieb die in Barcelona ansässige Zeitung „Sport“. Der Radiosender Cadena Cope berichtete, dass die Registrierung des 18-Jährigen für das Profi-Team bereits aufgehoben wurde.