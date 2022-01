Zahnarzt wegen Kinderpornos in Linz vor Gericht

Erneut ist am Mittwoch in Linz ein Zahnarzt vor Gericht gestanden, der bereits im August 2021 nicht rechtskräftig wegen Weitergabe von Drogen an Minderjährige zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden war. Diesmal wurde ihm pornografische Darstellung Minderjähriger zur Last gelegt. Zudem soll er in seiner Praxis Mitarbeiterinnen heimlich beim Umkleiden gefilmt haben. Der 59-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Der Prozess wurde vertagt.

Das heimliche Filmen in der Umkleidekabine stellte der Arzt nicht in Abrede. Allerdings habe er die Handyaufnahmen nur deshalb gemacht, um das Verschwinden von Geld aus der Kaffeekasse an der Rezeption zu klären. Auf die Nachfrage der Richterin, warum er dann ausgerechnet das Mobiltelefon in der Umkleide so platzierte, dass genau der Unterleib der Frauen gefilmt wurde, meinte er: Der Kasten, auf dem er das Handy unentdeckt positionieren konnte, sei „so niedrig“ gewesen, dass sich der Kamerawinkel eher zufällig so ergeben habe.