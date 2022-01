„Ach, Sisi“-Revue im Volkstheater Wien: Klischee und Schmäh

Der deutsche Comedian, Regisseur und Liedermacher Rainald Grebe hat sich mit einem achtköpfigen Ensemble eingehend mit Leben und Nachleben von Elisabeth von Österreich (1837-1898) beschäftigt. Warum er das gemacht hat, erschließt sich nicht wirklich - am ehesten ist diese Produktion wohl als Teil des Ankommens und heimisch Werdens des Teams rund um Direktor Kay Voges zu sehen, eine sympathische Ortserkundung, die nur wenig in die Tiefe geht und die Tatsache, dass sich hier „Piefkes“ mit einem österreichischen Nationalheiligtum beschäftigen, selbstironisch aufs Korn nimmt. So etwas sehen die Wiener immer gerne - und tatsächlich lohnt der Besuch auch aus anderen Gründen.

Die dramaturgische Klammer bildet eine „lange Sisi-Nacht“, eine Radio-Night-Show, die von Rieser und Schüchner aus einer Loge moderiert wird, in der Sisi im Quiz gegen AC/DC antritt, und die in echt glücklicherweise doch nicht bis drei Uhr früh dauert. Denn auch in den pausenlosen zwei Stunden zwanzig Minuten schleichen sich allmählich ziemliche Längen ein. Vor allem in die von Jens-Karsten Stoll zu Liedern verarbeiteten Gedichten aus Elisabeths „poetischem Tagebuch“ hat man sich verliebt, ohne, dass sie wirklich einen ganzen Abend tragen würden. Dafür hat man als witziges weiteres Handlungsgerüst Szenen einer Backstage-Comedy einer „Elisabeth“-Musical-Tourneeproduktion hinzugefügt, die in ihrer Rastlosigkeit jener der Kaiserin gleichkommt. Die Säle werden immer kleiner, die Dekorationen immer sparsamer - doch the show must go on.