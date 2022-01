Schau in Oberhausen zeigt Comic-Covers aus der LP-Ära

Die Schau wolle als Gesamtkunstwerk an die Hochzeit der Langspielplatte und der Comics in den 1970er und 1980er-Jahren erinnern, sagte der Comic-Forscher und Kurator Eckart Sackmann am Donnerstag bei der Präsentation. Neben den Covers für die sehr bekannten Musiker - oft von Plattenfirmen vermittelte Auftragsarbeiten - stehen eher unbekannte Bands, die aus verschiedenen Gründen dennoch von bekannten Comic-Zeichnern in Szene gesetzt wurden.