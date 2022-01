Vater und Kind in NÖ tot: 38-Jähriger war bereits verurteilt

Nachdem ein 38-Jähriger und seine sechsjährige Tochter in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von einem Zug erfasst und getötet worden sind, haben die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen am Donnerstag angedauert. Weiterhin bestand der Verdacht von Mord und Selbstmord. Bekannt wurde unterdessen, dass der 38-Jährige bereits im vergangenen November rechtskräftig verurteilt worden war. Grundlage dafür war u.a. die Drohung mit dem Tod der Tochter.

Für den Niederösterreicher setzte es am 15. November 2021 am Landesgericht Wiener Neustadt in Anwesenheit einer Opferschutzvertreterin wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung zwölf Monate bedingte Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe von 720 Euro (180 Tagessätze zu vier Euro). Der 38-Jährige habe „im Sommer 2021 mit dem Tod der Tochter gedroht, um die Lebensgefährtin zu nötigen, die Lebensgemeinschaft weiter aufrecht zu erhalten“, teilte Gerichtssprecherin Birgit Borns in einer schriftlichen Stellungnahme mit.