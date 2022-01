Offenbar Sicherheitslücke auf „Österreich testet“-Plattform

Über diese Lücke sei es möglich gewesen, Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer, E-Mail und Corona-Testergebnis von potenziell Hunderttausenden Personen in ganz Österreich abzurufen. Laut Thomas Lohninger Geschäftsführer von „epicenter.works“ handelte es sich dabei um mehrere Millionen Datensätze.

Das Gesundheitsministerium habe zunächst abgestritten, dass es sich um eine Sicherheitslücke handelte und sprach von einer „widerrechtlichen Verwendung interner Dokumentationssysteme“ einer einzelnen Apotheke, so „epicenter.works“. Gleichlautend argumentierte das Ministerium am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die Apotheken seien im Rahmen der Testungen „alleinige Datenschutzverantwortliche“, eine Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums sei nicht gegeben. Zudem merkte das Ministerium an, dass Apotheken wie niedergelassene Ärzte „einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht sowie einem Berufsgeheimnis unterliegen“.