Im Schongang: „Limbus“ im Bregenzer Theater Kosmos

Das Bregenzer Theater Kosmos ist am Donnerstagabend mit der Uraufführung von Florentina Hofbauers Stück „Limbus“ ins neue Jahr gestartet. Hubert Dragaschnig entwarf eine Begegnung von zwei Frauen, die stark anfing, aber dann eher ruhig verlief. Das Publikum war durchwegs zufrieden mit der Darbietung und spendete Lob und Applaus für die beiden Darstellerinnen und das Bühnenbild von Caro Stark.

Der Auftakt ist dramatisch: Nelly Kröger-Mann (Nicola Trub) betritt die Bühne und Swetlana Allilujewa (Johanna Tomek) greift sofort zur Waffe, richtet sie auf das Gegenüber. Misstrauisch belauert sie die junge Besucherin. Es entspinnt sich ein Dialog voller Rückblicke und Einblicke in das Leben der beiden Frauen: Kröger-Mann, die an der Seite von Heinrich Mann dem faschistischen Hitler-Deutschland entfloh, und Allilujewa, die als Tochter Josef Stalins Teil eines tödlichen Regimes war. Beide Frauen können die Erlebnisse nicht abschütteln, sind darin gefangen und finden keine Erlösung. Sie befinden sich im „Limbus“, in der Vorhölle.