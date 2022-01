Kampf im Drogenmilieu lässt Handel mit Impfpässen auffliegen

Ein verabredeter Kampf im Drogenmilieu ist am Mittwoch in Braunau komplett eskaliert. Alle vier Beteiligten - ein Dealer und sein Abnehmer sowie jeweils ein Bruder der Kontrahenten - wurden verletzt. Drei der Männer wurden festgenommen, einer ist auf der Flucht. Bei den Ermittlungen flogen nicht nur die Drogengeschäfte der Dealer, sondern auch der Handel mit gefälschten Impfpässen der Drogenkäufer auf, berichtete die Polizei.

Bereits in der Nacht vor dem Vorfall waren ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau und sein Dealer, ein in Deutschland lebender 25-jähriger Serbe, wegen ausstehender Zahlungen aneinandergeraten. Nach kurzen Handgreiflichkeiten gingen sie auseinander, drohten einander noch via Handynachrichten und verabredeten sich offenbar zu einem Kampf für den nächsten Nachmittag in der Stadt. Zu diesem „Termin“ wollten die zwei nicht alleine kommen.