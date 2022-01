Deutschland startete mit Arbeitssieg in Österreich-Gruppe

Die neu formierten deutschen Handballer sind mit einem 33:29 (17:18)-Sieg über Belarus in der Österreich-Gruppe D in Bratislava in die EM in Ungarn und der Slowakei gestartet. Die DHB-Auswahl ist am Sonntag (18.00 Uhr) nächster Gegner der Österreicher, die es am (heutigen) Freitag (20.30) ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt mit Polen zu tun bekommen.