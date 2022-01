Proteste gegen tunesischen Präsidenten gewaltsam aufgelöst

In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben am Freitag nach Angaben des Innenministeriums rund 1.200 Menschen gegen Präsident Kais Saied demonstriert. Sie werfen ihm einen „Staatsstreich“ vor, weil er am 25. Juli die Regierung abgesetzt hatte. Die tunesischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten in der Hauptstadt ein. Dutzende Menschen wurden festgenommen.