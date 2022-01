Weltoffene Geheimnisse: Pippo Pollinas „Canzoni segrete“

Cantautore, so nennt sich das italienische Pendant zum eher dem Englischen zugeneigten Singer-Songwriter. Pollina geht allerdings oft noch ein Stück weiter als seine bekannteren Kollegen Lucio Dalla, Antonello Venditti und Toto Cutugno. Der gebürtige Palermitaner und ausgebildete klassische Gitarrist begann als Straßenmusiker. Schon früh wollte er sich keinem Stil zuordnen lassen. Folklore aus aller Welt, Jazz und Chansons ließ er zuallererst als Straßenmusiker auf sein Zufallspublikum los, bevor er die Bühnen eroberte.

Beachtung im deutschsprachigen Raum erlangte Pollina durch eine Kooperation mit dem Liedermacher Konstantin Wecker vor rund 30 Jahren. Nachdem in Deutschland Rechtsextreme Anschläge auf Türken verübt hatten, besangen beide die „Questa nuova Realtà“, also eine neue Realität der Verbundenheit aller Menschen, egal welcher Herkunft. Seine Liebe für das europäische Sprachengewirr manifestierte sich auch einige Jahre später, als er gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Franco Battiato den Joyce-Roman „Finnegans Wake“ mit mystischem Gestus besang.

Der große Hit ist für den noch immer jugendlich wirkenden 58-Jährigen bisher ausgeblieben. Kommerzieller Erfolg ist aber ohnehin nicht sein Ziel, wie er im APA-Interview betont. Sein Konzept: „Man darf nicht vertikal denken, sondern horizontal. Von Lissabon bis Kiew gibt es ein Publikum für solche Musik.“ Ziemlich in der Mitte liegt Österreich, wo Pollina seinen Fankreis seit Jahrzehnten aufgebaut hat. Tochter Madlaina lebt zudem in Wien, wo sie selbst als Musikerin tätig ist.

Auf allzu harte Sprachbarrieren ist Pollina bei seinem internationalen Publikum noch nicht gestoßen. Ein Grund dafür: „Das deutschsprachige Publikum hat ein kulturelles Interesse für italienische Musik, die ein gewisses Profil hat.“ Sprache sei zudem ein sehr wichtiger Schlüssel. „Ich erkläre meine Lieder auf Deutsch. Dann können die Leute sofort in meiner Welt sein“, erzählt der Liedermacher. Ohnehin gilt für Pippo Pollina: „Ein gutes Lied ist die perfekte Hochzeit zwischen guter Musik und gutem Text.“

Der Einsatz von Streichern und Bläsern macht „Canzoni segrete“ zu einem ungewohnt üppig arrangierten Album für Pollina, dennoch bleibt sein unverwechselbar nachdenklicher und intimer Stil erhalten. Etwa beim Opener „Una musica anche domani“, eine Ode an die Musik selbst. „Die Musik hat mein Leben gerettet und das wird sie auch morgen tun“, meint der Songwriter zur ersten Auskoppelung aus dem Album samt dem in seiner Heimat Sizilien gedrehten Video.

Nicht ausnahmslos positive Gefühle hegt Pollina, wenn er an die derzeit produzierte Musik in seinem Heimatland denkt. „Ich mag die italienische Musik, die heute gespielt wird, nicht besonders“, meint er dazu. „Es entspricht nicht meinem Geschmack und nicht meiner Intention.“ Aber auch hier hegt er die Hoffnung, dass es besser wird, denn „mit so einer Tradition, wie wir sie haben, das kann nicht alles verschwunden sein. Ich bin überzeugt, es kommt eine Zeit, wo wieder einmal eine Welle von jungen Musikern diese Elemente verarbeiten werden“.