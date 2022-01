Gasser bei Laax-Slopestyle nur von Coady geschlagen

Snowboarderin Anna Gasser hat sich in ihrem ersten Slopestyle-Weltcup in diesem Winter nur der Australierin Tess Coady geschlagen geben müssen. Mit 78,56 Punkten hatte die Kärntnerin am Samstag in Laax bei der Olympia-Generalprobe allerdings Respektsabstand auf die 21-Jährige, die schon die Qualifikation dominiert hatte und schließlich mit 86,18 Zählern triumphierte. Rang drei im Finale der Top-Acht ging an die Deutsche Annika Morgan (76,61 Pkt.).