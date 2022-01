Bayern nach 4:0 in Köln wieder sechs Punkte vor Dortmund

Der FC Bayern hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga den alten Abstand auf Dortmund wieder hergestellt. Der Spitzenreiter feierte gegen den 1. FC Köln einen 4:0-Auswärtssieg und liegt damit wie gehabt sechs Punkte vor dem BVB, der sich schon am Freitag gegen Freiburg 5:1 durchgesetzt hatte. RB Leipzig gewann in Stuttgart 2:0, Mainz schlug im eigenen Stadion Bochum 1:0. Union Berlin wies Hoffenheim mit 2:1 in die Schranken, Wolfsburg gegen Hertha endete torlos.