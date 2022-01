Geiselnahme in Synagoge in US-Staat Texas

In einer Synagoge im US-Staat Texas hat ein bewaffneter Mann am Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar mehrere Geiseln genommen. Wie lokale Medien weiter berichteten, waren Kräfte der US-Bundespolizei FBI sowie Sonderpolizisten im Einsatz. Der Hintergrund der Geiselnahme in der Synagoge der Kongregation Beth Israel in Colleyville war unklar. Die Polizei habe Verhandlungen mit dem Mann aufgenommen, hieß es.